Vaccino Usa, Biden esulta: obiettivo raggiunto con un mese d’anticipo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prosegue a gonfie vele l’inoculazione del Vaccino negli Usa, con Biden che esulta: le 100 milioni di vaccinazioni arriveranno con un mese d’anticipo. Al momento del suo insediamento da presidente degli Usa, Joe Biden ha avuto un obiettivo preciso ossia piegare la curva pandemica, velocizzando il processo per le inoculazioni del Vaccino. Così il democratico L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Prosegue a gonfie vele l’inoculazione delnegli Usa, conche: le 100 milioni di vaccinazioni arriveranno con un. Al momento del suo insediamento da presidente degli Usa, Joeha avuto unpreciso ossia piegare la curva pandemica, velocizzando il processo per le inoculazioni del. Così il democratico L'articolo proviene da Inews.it.

ilariacapua : Chiedo scusa perche' @diMartedi mi sono confusa e ho detto 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in USA. Son… - RobertoLocate14 : RT @ilariacapua: Chiedo scusa perche' @diMartedi mi sono confusa e ho detto 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in USA. Sono 62M d… - alinatede : RT @ilariacapua: Chiedo scusa perche' @diMartedi mi sono confusa e ho detto 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in USA. Sono 62M d… - 68Ocram : RT @ilariacapua: Chiedo scusa perche' @diMartedi mi sono confusa e ho detto 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in USA. Sono 62M d… - PaoloLuraschi : somministrata almeno prima dose vaccino a 2,8% popolazione rispetto 10% Usa),sfavorevoli all'euro sono riuscite cre… -