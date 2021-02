Vaccino Covid, Zaia: “Acquisti anonimi con quota oltre agli accordi Ue” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vaccino Covid, Luca Zaia si unisce alla richiesta dell’Emilia Romagna e propone l’acquisto autonomo da parte delle regioni Nella giornata di ieri, l’assessore alla Salute in Emilia Romagna ha proposto l’acquisto autonomo di forniture extra del Vaccino anti Covid, aldilà degli accordi già stipulati dall’Unione Europea. Poco fa, anche il presidente del Veneto Luca Zaia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021), Lucasi unisce alla richiesta dell’Emilia Romagna e propone l’acquisto autonomo da parte delle regioni Nella giornata di ieri, l’assessore alla Salute in Emilia Romagna ha proposto l’acquisto autonomo di forniture extra delanti, aldilà degligià stipulati dall’Unione Europea. Poco fa, anche il presidente del Veneto LucaL'articolo proviene da Inews.it.

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - GrimoldiPaolo : #VACCINO #COVID, BOCCIATURA AL #PIANOLOMBARDO TUTTA POLITICA! Un piano che consentirebbe di vaccinare oltre 6 mili… - Corriere : Vaccino Covid, anticipato l’avvio per gli over 80: si parte giovedì 18 febbraio - lastampasalute : Covid, il vaccino cubano in fase 3. Sarà regalato anche ai turisti - RaimondoFabbri : RT @Geopoliticainfo: ????#BioNTech ha iniziato la produzione del suo vaccino anche nell'impianto di Marburgo, acquisito recentemente. Lo rife… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccinati anche Carlo e Camilla

L'erede al trono - contagiato dal Covid in forma lieve a marzo - e la duchessa di Cornovaglia hanno ... In totale il Regno ha garantito finora un vaccino, fra prima somministrazione e richiamo, a oltre ...

Coronavirus: vaccinati oltre 30mila over 80

"E' stata superata la quota di 30mila over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid nel Lazio. Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani. Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata ...

Coronavirus ultime notizie. Von der Leyen fa autocritica sui vaccini: «Peccato di ottimismo». ... Il Sole 24 ORE Vaccini AstraZeneca in Piemonte, prime dosi a forze ordine

Sono arrivate all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino le prime 17mila dosi del vaccino anti Covid AstraZeneca destinate al Piemonte.

Covid-19, Riccardi: sostegno ai vaccini nelle fabbriche, è un'opportunità

PORDENONE. “Poter contare anche sul sistema produttivo e sindacale per affiancare la Regione nelle operazioni vaccinali anti Covid-19 all’interno delle fabbriche è un’opportunità da cogliere, perfezio ...

L'erede al trono - contagiato dalin forma lieve a marzo - e la duchessa di Cornovaglia hanno ... In totale il Regno ha garantito finora un, fra prima somministrazione e richiamo, a oltre ..."E' stata superata la quota di 30mila over 80 che hanno ricevuto ilantinel Lazio. Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani. Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata ...Sono arrivate all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino le prime 17mila dosi del vaccino anti Covid AstraZeneca destinate al Piemonte.PORDENONE. “Poter contare anche sul sistema produttivo e sindacale per affiancare la Regione nelle operazioni vaccinali anti Covid-19 all’interno delle fabbriche è un’opportunità da cogliere, perfezio ...