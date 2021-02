Vaccino Covid, solo una parte degli italiani verrà vaccinata prima dell’estate: l’elenco delle priorità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Presentato il nuovo cronoprogramma del governo sulle vaccinazioni: solo una parte degli italiani sarà vaccinata prima dell’estate. Nel corso delle consultazioni il premier incaricato Mario Draghi ha parlato anche delle vaccinazioni, assicurando che presto dall’Europa giungeranno delle liete novità sui contratti con i produttori. Sull’argomento non ha aggiunto molto altro, ma pare che quanto rivelato da Draghi corrisponda a realtà. Dal Ministero della Salute, infatti, confermano che l’Unione Europea sta portando avanti le trattative con le aziende produttrici in modo tale da poter rientrare al più presto sui numeri previsti dai contratti e purtroppo tagliati a causa di problematiche alle catene produttive. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Presentato il nuovo cronoprogramma del governo sulle vaccinazioni:unasarà. Nel corsoconsultazioni il premier incaricato Mario Draghi ha parlato anchevaccinazioni, assicurando che presto dall’Europa giungerannoliete novità sui contratti con i produttori. Sull’argomento non ha aggiunto molto altro, ma pare che quanto rivelato da Draghi corrisponda a realtà. Dal Ministero della Salute, infatti, confermano che l’Unione Europea sta portando avanti le trattative con le aziende produttrici in modo tale da poter rientrare al più presto sui numeri previsti dai contratti e purtroppo tagliati a causa di problematiche alle catene produttive. ...

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - SkyTG24 : Vaccino Johnson & Johnson, l’azienda: “Non serve richiamo e funziona sulle varianti” - Agenzia_Ansa : La seconda dose del #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca andrebbe somministrata nella dodicesima settimana dalla pr… - eleaugusta : RT @Umby_1982: In India primo giorno senza decessi covid. Loro sono 1Milardo e mezzo, ma non hanno aspettato il vaccino. Prevenzione con iv… - BasicLifeSupp : Covid. Oms promuove il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 e nei Paesi dove circolano varianti -