Vaccino covid, mix tra dosi diverse? Cosa dice l'Oms (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - Mixare i diversi vaccini contro covid-19? "Non sono disponibili attualmente dati sull'intercambiabilità delle dosi AstraZeneca con altri vaccini per covid-19. Attualmente si raccomanda di utilizzare lo stesso prodotto per entrambe le dosi". E' l'indicazione del Gruppo strategico di esperti (Sage) dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni, che ha emanato una serie di raccomandazioni preliminari sull'uso del Vaccino AstraZeneca, illustrate in conferenza stampa. Le raccomandazioni, spiegano dal Sage, "possono essere aggiornate non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull'intercambiabilità", ma questo è al momento lo stato dell'arte. In caso di co-somministrazione con altri vaccini, "ci dovrebbe essere un intervallo minimo di 14 giorni tra la somministrazione ...

