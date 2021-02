Vaccino covid, Italia può comprare altre dosi? Cosa dice l’Ue (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fino a questo momento, “tutti gli Stati membri dell’Ue fanno parte di tutti i contratti negoziati” dalla Commissione Europea con le case farmaceutiche per acquistare in anticipo i vaccini anti-covid, “e quindi non c’è alcuna possibilità legale per loro di negoziare contratti bilaterali con le compagnie farmaceutiche che fanno parte del portafoglio Ue”. A precisarlo all’Adnkronos è un portavoce della Commissione Europea, dopo che alcune Regioni Italiane hanno ventilato la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto di vaccini contro la covid-19, al di fuori del programma Ue. Le compagnie nel portafoglio Ue sono Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson, Sanofi/Gsk, più Novavax e Valneva (i contratti con queste ultime due non sono stati ancora firmati, ma quello con Novavax dovrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fino a questo momento, “tutti gli Stati membri delfanno parte di tutti i contratti negoziati” dalla Commissione Europea con le case farmaceutiche per acquistare in anticipo i vaccini anti-, “e quindi non c’è alcuna possibilità legale per loro di negoziare contratti bilaterali con le compagnie farmaceutiche che fanno parte del portafoglio Ue”. A precisarlo all’Adnkronos è un portavoce della Commissione Europea, dopo che alcune Regionine hanno ventilato la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto di vaccini contro la-19, al di fuori del programma Ue. Le compagnie nel portafoglio Ue sono Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson, Sanofi/Gsk, più Novavax e Valneva (i contratti con queste ultime due non sono stati ancora firmati, ma quello con Novavax dovrebbe ...

