Vaccino Covid | il nuovo calendario con l’ordine di vaccinazione per fasce d’età

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Personale sanitario, ospiti nelle RSA e ora gli over 80: ma quale sarà ilcondiper le prossime settimane/mesi? In Italia la campagna di– dopo i ritardi e le complicanze – sta proseguendo e ora, oltre i tre vaccini approvati, nel nostro Paese è arrivata anche l’autorizzazione per distribuire gli anticorpi monoclonali. Si tratta di un’arma in più che abbiamo per distruggere, una volta per tutte, il virus che da più di un anno ha cambiato le nostre vite. Ma vediamo chi e quando dovrà essere vaccinato e quali sono le fasi e le categorie che hanno priorità in Italia. Leggi anche: Anticorpi monoclonali, arrivano nel Lazio: ecco quando si parte a Roma e dove Il ministero della Salute, in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza ...