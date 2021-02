Vaccino contro le varianti del Covid, c’è il via libera alla sperimentazione: coinvolto anche il Pascale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – A breve potrebbe esserci una mano in più nella lotta al coronavirus, o meglio nella lotta alle varianti. L‘Agenzia italiana del Farmaco, infatti, ha dato il via libera alla sperimentazione di Covid-eVax, il Vaccino ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rottapharm Biotech. Lo studio delle prime due fasi sarà svolto presso l’Istituto nazionale Tumori IRCCS Pascale di Napoli, l’Istituto nazionale sulle Malattie Infettive Spallanzani di Roma e l’ospedale San Gerardo di Monza, in collaborazione con l‘Università di Milano- Bicocca. I primi risultati sono attesi dopo tre mesi dall’inizio della sperimentazione. Il prezioso siero si basa su un frammento del Dna iniettato nel muscolo che aiuta la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – A breve potrebbe esserci una mano in più nella lotta al coronavirus, o meglio nella lotta alle. L‘Agenzia italiana del Farmaco, infatti, ha dato il viadi-eVax, ilideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rottapharm Biotech. Lo studio delle prime due fasi sarà svolto presso l’Istituto nazionale Tumori IRCCSdi Napoli, l’Istituto nazionale sulle Malattie Infettive Spnzani di Roma e l’ospedale San Gerardo di Monza, in collaborazione con l‘Università di Milano- Bicocca. I primi risultati sono attesi dopo tre mesi dall’inizio della. Il prezioso siero si basa su un frammento del Dna iniettato nel muscolo che aiuta la ...

