Vaccino Astrazeneca, prime somministrazioni. Aifa: “Seconda dose nel corso della 12esima settimana”. Per gli under 55 senza patologie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le prime dosi sono arrivate in Italia e oggi è iniziata per esempio a L’Aquila la somministrazione agli agenti della Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda il Vaccino Astrazeneca l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “raccomanda che la Seconda dose del Vaccino Astrazeneca dovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose”. L’indicazione è contenta nella nuova circolare del ministero della Salute. Il Vaccino, secondo gli studi di fase 3, ha mostrato un’efficacia del 62,1%. Garantisce inoltre, secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ledosi sono arrivate in Italia e oggi è iniziata per esempio a L’Aquila la somministrazione agli agentiPolizia penitenziaria. Per quanto riguarda ill’Agenzia italiana del farmaco () “raccomanda che ladeldovrebbe essere somministrata idealmente nel12/a(da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima”. L’indicazione è contenta nella nuova circolare del ministeroSalute. Il, secondo gli studi di fase 3, ha mostrato un’efficacia del 62,1%. Garantisce inoltre, secondo quanto ...

Agenzia_Ansa : La seconda dose del #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca andrebbe somministrata nella dodicesima settimana dalla pr… - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - Noovyis : (Vaccino Astrazeneca, prime somministrazioni. Aifa: “Seconda dose nel corso della 12esima settimana”. Per gli under… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: «Vaccino Astrazeneca, richiamo dopo 12 settimane e usare stesso siero». La nuova linea dell'Aifa -