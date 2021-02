Vaccino AstraZeneca, Oms: “Raccomandato anche per gli over 65” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Vaccino di AstraZeneca è Raccomandato anche per gli over 65: è questo quando dichiarato dagli esperti dell’Oms Proseguono gli studi e le ricerche relative al Vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Le prime indicazioni parlano di un’efficacia superiore soprattutto per gli under 65, con indicazioni ben precise che gli esperti hanno fornito in ambito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildiper gli65: è questo quando dichiarato dagli esperti dell’Oms Proseguono gli studi e le ricerche relative alanti Covid prodotto da. Le prime indicazioni parlano di un’efficacia superiore soprattutto per gli under 65, con indicazioni ben precise che gli esperti hanno fornito in ambito L'articolo proviene da Inews.it.

HuffPostItalia : Oms: 'Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65'. In UE accordo per aumentarne produzione - Agenzia_Ansa : La seconda dose del #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca andrebbe somministrata nella dodicesima settimana dalla pr… - antoguerrera : Nonostante tutte le polemiche politiche e le critiche, anche in Italia, l’OMS ha appena stabilito che il vaccino Ox… - Italia_Notizie : Virus, Oms raccomanda vaccino AstraZeneca anche per over 65 - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times AstraZeneca: per la seconda dose, usare lo stesso vaccino: Non ci sono dati disponibili sull’intercambiabilit… -