Vaccino AstraZeneca | il ministero | Richiamo dopo 12 settimane

Sul fronte dei vaccini anti Covid , arriva oggi la notizia che riguarda il richiamo di quello. L'Agenzia italiana del farmaco "raccomanda che la seconda dose deldovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane dalla prima dose". Questa indicazione è contenta nella ...Nella sua ultima circolare, il ministero della Salute indica che 'la seconda dose deldovrebbe essere somministrata' a 12 settimane di distanza dalla prima. Intanto, il lockdown in Germania potrebbe essere prolungato fino al 7 o 14 marzo, scrive la Bild online, ...On. Rossana Cannata: "Covid, numeri in discesa e completamento delle vaccinazioni per i medici e il personale del Siracusano che erano rimasti esclusi. Il gruppo parlamentare. Fdi chiede la zona giall ...L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) "raccomanda che la seconda dose del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad ...