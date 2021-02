Vaccino anti Covid 19 per ultra 80enni a Napoli: si parte sabato alla Mostra d’Oltremare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Vaccino anti Covid 19 per ultra 80enni a Napoli: partirà sabato 13 febbraio alla Mostra d’Oltremare la somministrazione delle dosi. Mentre prosegue il boom di prenotazioni per il Vaccino anti Covid 19 sulla piattaforma della Regione Campania riservata agli ultra 80enni (con oltre 110mila richieste già effettuate), sabato 13 febbraio si parte con la somministrazione Leggi su 2anews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)19 per: partirà13 febbraiola somministrazione delle dosi. Mentre prosegue il boom di prenotazioni per il19 sulla piattaforma della Regione Campania riservata agli(con oltre 110mila richieste già effettuate),13 febbraio sicon la somministrazione

