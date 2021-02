Vaccini, Von der Leyen come Arcuri: Ue ultima nel mondo, prima la Gran Bretagna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E così si scoprì che la Von der Leyen altro non era che una Arcuri in salsa europea. Gli errori negli ordini, il no all’export e una serie di operazioni non all’altezza del ruolo che ricopre: ecco perché l’Europa è così drammaticamente indietro coi Vaccini. E ora saltano fuori anche le prove. L’Ue è ultima al mondo per somministrazioni e per tempistiche in cui verrà raggiunta l’immunità di gregge. La prima? La Gran Bretagna. Altro che disastro Brexit, quindi. Un’altra conferma che qui c’è un unico disastro e si chiama Unione Europea. Le tabelle presenti in questo articolo, ufficializzate da Our World in Data, danno una rappresentazione grafica del disastro europeo. A fare ordine ci ha pensato anche il Corriere della Sera raccontando delle ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E così si scoprì che la Von deraltro non era che unain salsa europea. Gli errori negli ordini, il no all’export e una serie di operazioni non all’altezza del ruolo che ricopre: ecco perché l’Europa è così drammaticamente indietro coi. E ora saltano fuori anche le prove. L’Ue èalper somministrazioni e per tempistiche in cui verrà raggiunta l’immunità di gregge. La? La. Altro che disastro Brexit, quindi. Un’altra conferma che qui c’è un unico disastro e si chiama Unione Europea. Le tabelle presenti in questo articolo, ufficializzate da Our World in Data, danno una rappresentazione grafica del disastro europeo. A fare ordine ci ha pensato anche il Corriere della Sera raccontando delle ...

