Vaccini, Ursula von der Leyen fa un tardivo mea culpa. Fdi: avete fallito gli obiettivi, contratti poco chiari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sui Vaccini in queste ore l’Europa inizia a fare mea culpa. E ammette che sono stati fatti errori di valutazione. Manco fossero degli Arcuri qualsiasi. Ma non va fino in fondo rintracciando le responsabilità e correggendo gli obiettivi che si era data sulla campagna vaccinale. È stata sottovalutata la difficoltà di produzione di massa dei Vaccini, riconosce, in sostanza, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. “Forse siamo stati troppo fiduciosi nella consegna puntuale delle dosi di Vaccini anti-Covid che avevamo ordinato. Siamo tutti concentrati sullo sviluppo dei Vaccini, ma globalmente abbiamo sottovalutato le difficoltà legate alla produzione di massa“, concede Ursula von der Leyen, intervenendo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Suiin queste ore l’Europa inizia a fare mea. E ammette che sono stati fatti errori di valutazione. Manco fossero degli Arcuri qualsiasi. Ma non va fino in fondo rintracciando le responsabilità e correggendo gliche si era data sulla campagna vaccinale. È stata sottovalutata la difficoltà di produzione di massa dei, riconosce, in sostanza,von der, presidente della Commissione Europea. “Forse siamo stati troppo fiduciosi nella consegna puntuale delle dosi dianti-Covid che avevamo ordinato. Siamo tutti concentrati sullo sviluppo dei, ma globalmente abbiamo sottovalutato le difficoltà legate alla produzione di massa“, concedevon der, intervenendo ...

