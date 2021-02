Vaccini, quasi 30 mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Oltre 40 mila over 80 hanno ricevuto almeno la prima dose (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le operazioni di vaccinazione contro il Coronavirus vanno avanti in tutta Italia: secondo il monitoraggio del ministero della Salute, sono state somministrate 2.755.656 dosi sulle 2.891.550 distribuiti alle regioni. Il totale delle persone vaccinate – cittadini e cittadine che hanno quindi ricevuto sia la prima che la seconda dose del siero – sono a oggi 1.236.884: ieri erano 1.209.125: +27.759 in 24 ore, contro l’incremento di +36.887 di ieri, 9 febbraio. Sono 2.778.750 le dosi di vaccino Pfizer/BioNTech distribuite, a fronte delle 112.800 di Moderna. Sono 293 i punti di distribuzione in tutto il paese. 1.918.159di somministrazioni sono state fatte a Operatori Sanitari e Sociosanitari, 500.473 a personale non sanitario, 294.167 ospiti di Rsa e 42.857 persone over 80. 1.735.829 ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le operazioni di vaccinazione contro il Coronavirus vanno avanti in tutta Italia: secondo il monitoraggio del ministero della Salute, sono state somministrate 2.755.656 dosi sulle 2.891.550 distribuiti alle regioni. Il totale delle persone vaccinate – cittadini e cittadine chequindisia lache la secondadel siero – sono a oggi 1.236.884: ieri erano 1.209.125: +27.759 in 24 ore, contro l’incremento di +36.887 di ieri, 9 febbraio. Sono 2.778.750 le dosi di vaccino Pfizer/BioNTech distribuite, a fronte delle 112.800 di Moderna. Sono 293 i punti di distribuzione in tutto il paese. 1.918.159disono state fatte a Operatori Sanitari e Sociosanitari, 500.473 a personale non sanitario, 294.167 ospiti di Rsa e 42.857 persone80. 1.735.829 ...

RobertoBurioni : @f_ronchetti Dire 'abbiamo concluso la fase 1 con ottimi risultati' (che poi ottimi non sono) mentre ci sono due va… - fattoquotidiano : Sui principali quotidiani online brasiliani la pandemia è quasi assente. I vaccini per pochi a 200 dollari a dose e… - zazoomblog : Vaccini quasi 30mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Oltre 40mila over 80 hanno ricevuto almeno la prima dose… - zazoomblog : Vaccini quasi 30mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. Oltre 40mila over 80 hanno ricevuto almeno la prima dose… - mosllerdd : @Restart_Rai @Cartabellotta @RaiDue Media hanno totalmente fallito nel trasmettere la giusta consapevolezza dell em… -