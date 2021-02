Vaccini, gli effetti si iniziano a vedere anche in Italia? Il calo della percentuale dei casi tra gli operatori sanitari (forse) ci indica qualcosa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quaranta giorni dall’inizio della campagna vaccinale in Italia, molti si chiedono se sono visibili i primi effetti dei Vaccini nei casi Covid registrati nel nostro Paese. Per avere una risposta chiara e precisa è effettivamente ancora presto, ma da alcuni dati possiamo ricavare delle informazioni orientative, anche se solo parziali. L’Italia al momento ha effettuato 2,6 milioni di somministrazioni, e 1,2 milioni di persone sono state vaccinate anche con la seconda dose. La maggior parte delle persone vaccinate (1,8 milioni) appartengono alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari, per cui l’eventuale effetto del vaccino andrebbe ricercato proprio nei dati relativi a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A quaranta giorni dall’iniziocampagna vaccinale in, molti si chiedono se sono visibili i primideineiCovid registrati nel nostro Paese. Per avere una risposta chiara e precisa èvamente ancora presto, ma da alcuni dati possiamo ricavare delle informazioni orientative,se solo parziali. L’al momento ha effettuato 2,6 milioni di somministrazioni, e 1,2 milioni di persone sono state vaccinatecon la seconda dose. La maggior parte delle persone vaccinate (1,8 milioni) appartengono alla categoria deglie socio, per cui l’eventuale effetto del vaccino andrebbe ricercato proprio nei dati relativi a ...

