Vaccini anti-Covid per gli over 80 dal 18 febbraio Adesioni dal 15, ecco cosa sapere e come fare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Prende il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone over 80. A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate». Lo spiega Regione Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Prende il via giovedì 18in Lombardia la vaccinazioneper le persone80. A partire da lunedì 15, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate». Lo spiega Regione Lombardia.

