Vaccini, AIOP: "A disposizione del Governo per la campagna vaccinale" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Incrementare le somministrazioni giornaliere del vaccino a beneficio dei cittadini. Con questo obiettivo l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), in quanto componente di diritto privato del Ssn, ribadisce al Governo la sua disponibilità a collaborare con le sue strutture associate alla campagna vaccinale. "L'AIOP – dichiara in una nota la presidente nazionale Barbara Cittadini – è già impegnata nella lotta alla diffusione della pandemia da Covid-19, contribuendo con le sue 72mila unità del personale, tra i quali 12mila medici, 28mila infermieri e tecnici e 32mila operatori di supporto. Sin dall'inizio della pandemia e nelle fasi emergenziali, tutte le nostre strutture sanitarie, con grande serietà, in quanto componente di diritto privato del Ssn, hanno dato un pieno e deciso ...

