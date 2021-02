Vaccini | aggiornamento del piano nazionale per la seconda fase | ecco la gestione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)delper la. Priorità ai soggetti più vulnerabili. Il ministero della Salute ha definito le 6 categorie di pazienti che avranno la priorità nelladella campagna vaccinale anti – Covid. Il passo successivo vedrà il documento discusso in Conferenza Stato – Regioni.del. Ordine di priorità per 6 categorie: Categoria 1 – Soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, ...

TgLa7 : ++ Aggiornamento Piano #vaccini: tra priorità obesi ed oncologici. Anche trapiantati d'organo, sindrome di Down e malattie critiche - Agenzia_Ansa : #Covid, 10.630 positivi e 422 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 3,9% #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Regioni: 'Il Piano vaccini difficile da realizzare, mancano le dosi' Chiarire sui target. Ipotesi AstraZeneca anch… - MRambo29 : E se invece del 3,9% fosse ancora molto meno? Nemmeno pochissimi giorni fa era abbondantemente sopra il 5% E' l'ef… - ceccamo : RT @ardigiorgio: Ieri il ministro per gli affari correnti Speranza ha emanato decreto con aggiornamento piano vaccini. Ricordiamo che secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini aggiornamento

... ha pianificato un percorso per il miglioramento e l'della cooperazione, aprendo un ... nell'assistenza medica e sanitaria e nei. Il ministro degli Esteri cinese ha citato altre ...Nell'del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione deidisponibili. Il documento di...Sono 1.625 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Lombardia su 29.479 tamponi effettuati (di cui 19.472 molecolari e 10.007 antigenici), con un tasso di positività del 5,5% (TUTTI GLI ...Riserve dalla Regioni: "Difficile da realizzare". Il vaccino AstraZeneca solo per le persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico ...