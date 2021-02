Vaccinazioni Covid, Italia al top in Europa. Germania in crisi: “Lockdown un altro mese” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sì, è l’Italia il primo Paese europeo per numero di Vaccinazioni effettuate contro il Coronavirus. Sono 1.214.139 gli Italiani vaccinati con entrambe le dosi, quindi anche con il richiamo. S’intende, cioè, Vaccinazioni complete in termini di efficacia. Il dato è rilevante per la celerità della nostra campagna, che però non ha ancora “impattato” sulla vasta fascia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sì, è l’il primo Paese europeo per numero dieffettuate contro il Coronavirus. Sono 1.214.139 glini vaccinati con entrambe le dosi, quindi anche con il richiamo. S’intende, cioè,complete in termini di efficacia. Il dato è rilevante per la celerità della nostra campagna, che però non ha ancora “impattato” sulla vasta fascia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - LaStampa : Intanto il #Sudafrica ha interrotto le vaccinazioni di #AstraZeneca contro il #covid19 dopo che i dati hanno mostra… - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - Radio3tweet : Il Lazio ha fatto da apripista per le vaccinazioni anti Covid per gli over 80, quali fasi ci aspettano ora? Con qua… - infoitsalute : Umbria Covid, al via vaccinazioni per ultraottantenni. Prenotazioni da venerdì 12 febbraio per i nati nel 1940. Com… -