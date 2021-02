Vaccinazione anti-covid nel rapporto di lavoro: obbligo o facoltà? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Vaccinazione anti-covid 19 sul posto di lavoro è una scelta o un obbligo a carico di dipendenti e datore? Il dibattito si è aperto diverse settimane fa, in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale. Giuristi ed esperti di lavoro stanno animando il dibattito sulla questione. In sostanza: l’azienda può obbligare i propri dipendenti a vaccinarsi? Deve farlo? Oppure ad ognuno viene lasciato ampio margine di scelta? In gioco c’è la salute, la lotta ai contagi e l’agognata immunità di gregge, dal momento che spesso il luogo di lavoro si trasforma in focolaio di virus. Diciamo subito che il Testo unico della sicurezza sul lavoro impone all’azienda, sulla base di un conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La19 sul posto diè una scelta o una carico di dipendenti e datore? Il dibattito si è aperto diverse settimane fa, in concomitanza con l’avvio della campagna vaccinale. Giuristi ed esperti distanno animando il dibattito sulla questione. In sostanza: l’azienda può obbligare i propri dipendenti a vaccinarsi? Deve farlo? Oppure ad ognuno viene lasciato ampio margine di scelta? In gioco c’è la salute, la lotta ai contagi e l’agognata immunità di gregge, dal momento che spesso il luogo disi trasforma in focolaio di virus. Diciamo subito che il Testo unico della sicurezza sulimpone all’azienda, sulla base di un conforme parere del medico competente, la messa a disposizione di vaccini efficaci ...

