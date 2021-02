Usa, via libera del Senato all'impeachment per Trump, furioso contro i suoi avvocati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Caotica e inconsistente' l'attacco dell'ex presidente riferito alla linea difensiva dei suoi legali in merito all'accusa di 'istigazione all'insurrezione' per aver fomentato i suoi sostenitori all'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Caotica e inconsistente' l'attacco dell'ex presidente riferito alla linea difensiva deilegali in merito all'accusa di 'istigazione all'insurrezione' per aver fomentato isostenitori all'...

_arianna : La bibbia neonazista che ha fatto 200 morti e ispirato l’assalto al Congresso Usa: “Il libro più pericoloso dell’ep… - ALDOHANS6 : Servizio farneticante a #StudioSport Secondo questo bovino, #Ronaldo vorrebbe andar via ma il PSG prende Messi,il… - paololg123 : Militari USA, fine della libertà di pensiero? Tempi duri in arrivo per c... - CiroVinate : @EnricoLetta @LiaQuartapelle @BBCWorld Sììì, Esercito Europeo, FBI europea... Ministeri europei (veri). Cooperazion… - francopizzetti : analisi interessante ma tutta da verificare.Interessi in gioco sono enormi e industria USA dell'auto e' indietro su… -