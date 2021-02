Usa | Massolo Ispi | ' impeachment Trump? Il Gop pensa a elezioni di midterm'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Donaldal centro della scena. Al Senato si è aperto il secondo processo dinei confronti del primo presidente nella storia americana a essere sottoposto per due volte alla procedura. Il primo di un presidente non più in carica, in un "Paese diviso". E' possibile che "vada a vuoto" perché "in pubblico e quindi esplicitamente non mi pare che il partito repubblicano sia ancora in grado di affrancarsi da, che continua malgrado tutto a rappresentare per un'ampia base di elettorato repubblicano un punto di riferimento". Giampiero, presidente dell', parla con l'Adnkronos della "vita politica americana, scandita dapresidenziali, ma anche dadi", quelle di novembre 2022. ...