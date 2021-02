USA, Impeachment Trump: processo al via. Cosa rischia il Tycoon? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ decisamente lunga l’onda d’uscita dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che “vanta” (si fa per così) al suo attivo il secondo Impeachment. Mai un Presidente ha dovuto subire la “gogna” per due volte. Ma il Tycoon, si sa, è storia a sè. Intanto, ieri è iniziata la battaglia nell’Aula del Senato con l’accusa che porta a casa una prima vittoria: la maggioranza dei senatori ha votato per la costituzionalità del processo, respingendo così la tesi secondo cui il Congresso non può decidere la condanna o meno di un ex presidente. Nel frattempo, arriva il monito dei legali del Tycoon, che bollano l’Impeachment come un’operazione politica, evocando un passo indietro per evitare di “distruggere il Paese”. Ad avvio seduta sono state mostrate le immagini crude dell’assalto al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ decisamente lunga l’onda d’uscita dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, Donaldche “vanta” (si fa per così) al suo attivo il secondo. Mai un Presidente ha dovuto subire la “gogna” per due volte. Ma il, si sa, è storia a sè. Intanto, ieri è iniziata la battaglia nell’Aula del Senato con l’accusa che porta a casa una prima vittoria: la maggioranza dei senatori ha votato per la costituzionalità del, respingendo così la tesi secondo cui il Congresso non può decidere la condanna o meno di un ex presidente. Nel frattempo, arriva il monito dei legali del, che bollano l’come un’operazione politica, evocando un passo indietro per evitare di “distruggere il Paese”. Ad avvio seduta sono state mostrate le immagini crude dell’assalto al ...

