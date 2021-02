**Usa: Georgia, 'Trump sotto inchiesta per tentativo influenzare funzionari elettorali'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Washington, 10 feb. (Adnkronos) - Il procuratore della Fulton County ha aperto un'inchiesta penale a carico di Donald Trump per i suoi "tentativi di influenzare i funzionari nella gestione delle elezioni del 2020 in Georgia". Con una lettera inviata oggi a diversi funzionari, compreso il segretario di Stato Brad Raffensperger, il procuratore distrettuale Fani Willis ha chiesto, riporta la Cnn, di conservare i documenti relativi alla famosa telefonata con cui l'ex presidente, all'inizio di gennaio, ha esortato, con pressioni e minacce il repubblicano a "trovare" i voti per rovesciare la vittoria di Joe Biden in Georgia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Washington, 10 feb. (Adnkronos) - Il procuratore della Fulton County ha aperto un'penale a carico di Donaldper i suoi "tentativi dinella gestione delle elezioni del 2020 in". Con una lettera inviata oggi a diversi, compreso il segretario di Stato Brad Raffensperger, il procuratore distrettuale Fani Willis ha chiesto, riporta la Cnn, di conservare i documenti relativi alla famosa telefonata con cui l'ex presidente, all'inizio di gennaio, ha esortato, con pressioni e minacce il repubblicano a "trovare" i voti per rovesciare la vittoria di Joe Biden in

Adnkronos : #ElezioniUsa, voto Georgia: #Trump sotto inchiesta - condorbox : Elezioni Usa, voto Georgia: Trump sotto inchiesta #news - raf198021 : RT @RaiNews: Un'altra brutta notizia per Donald #Trump: dopo l'#impeachment avanti al Senato e la conferma della cancellazione a vita su Tw… - rosamdinatale : RT @RaiNews: Un'altra brutta notizia per Donald #Trump: dopo l'#impeachment avanti al Senato e la conferma della cancellazione a vita su Tw… - RaiNews : Un'altra brutta notizia per Donald #Trump: dopo l'#impeachment avanti al Senato e la conferma della cancellazione a… -