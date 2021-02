Usa | Georgia | ' Trump sotto inchiesta per tentativo influenzare funzionari elettorali' **

Tele_Nicosia : Elezioni Usa, voto Georgia: Trump sotto inchiesta - TV7Benevento : Elezioni Usa, voto Georgia: Trump sotto inchiesta... - Adnkronos : #ElezioniUsa, voto Georgia: #Trump sotto inchiesta - condorbox : Elezioni Usa, voto Georgia: Trump sotto inchiesta #news - raf198021 : RT @RaiNews: Un'altra brutta notizia per Donald #Trump: dopo l'#impeachment avanti al Senato e la conferma della cancellazione a vita su Tw… -

Ultime Notizie dalla rete : **Usa Georgia

Il Tempo

L'ex presidente"è stato rimosso per sempre" dalla piattaforma e non potrà creare un nuovo ...la sua battaglia dichiarando il processo costituzionale e sono state aperte due inchieste in......nei confronti di Trump riguardo al suo tentativo di ribaltare il risultato del voto in, ... Si era fatto notare per l'aspetto: volto dipinto con i colori della bandiera, torso nudo e ...(LaPresse) – I pubblici ministeri della Georgia hanno aperto un’indagine penale sulla telefonata che l’ex presidente degli Usa Donald Trump ha fatto al segretario di stato Brad Raffensperger il 2 genn ...Per i suoi "tentativi di influenzare i funzionari nella gestione" delle operazioni elettorali Foto Fotogramma (Adnkronos)Elezioni Usa: Donald Tr ...