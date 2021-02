Uomini e Donne: Samantha è la nuova tronista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Samantha - Uomini e Donne A Uomini e Donne è tempo di una tronista curvy. Nelle prossime puntate del dating show, Maria De Filippi accoglierà infatti nel suo studio la 30enne Samantha, pronta a cercare il grande amore grazie alle telecamere di Canale 5. Autoironica e senza peli sulla lingua, la ragazza è infatti cosciente di non rientrare appieno nei canoni della ‘fisicità televisiva’ rappresentata da Belen Rodriguez e Angela Nasti, da lei stesse citate nella clip di presentazione, ma è consapevole di poter offrire tanto ad un uomo. Proveniente da Sapri, in provincia di Salerno, Samantha, proprio per la sua fisicità, non ha mai cercato né di fare la ballerina, né tanto meno sognato di essere una principessa. Cresciuta in una famiglia fatta di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è tempo di unacurvy. Nelle prossime puntate del dating show, Maria De Filippi accoglierà infatti nel suo studio la 30enne, pronta a cercare il grande amore grazie alle telecamere di Canale 5. Autoironica e senza peli sulla lingua, la ragazza è infatti cosciente di non rientrare appieno nei canoni della ‘fisicità televisiva’ rappresentata da Belen Rodriguez e Angela Nasti, da lei stesse citate nella clip di presentazione, ma è consapevole di poter offrire tanto ad un uomo. Proveniente da Sapri, in provincia di Salerno,, proprio per la sua fisicità, non ha mai cercato né di fare la ballerina, né tanto meno sognato di essere una principessa. Cresciuta in una famiglia fatta di ...

