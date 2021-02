Uomini e donne oggi, 10 febbraio: DAVIDE e CHIARA, inizio di un amore! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) oggi (10 febbraio) è andata in onda la scelta di DAVIDE Donadei, che ha tenuto compagnia ai telespettatori di Uomini e donne per tanti pomeriggi sin da inizio stagione. Il suo è stato un cammino iniziato a settembre 2020 e concluso il 27 gennaio 2021, giorno della registrazione della puntata odierna. Sono stati cinque mesi ricchi di emozioni, contrasti e colpi di scena, i quali hanno avuto la loro centralità soprattutto nell’epilogo del suo percorso. Anche se la scelta è oramai già nota, noi di Tv Soap vi raccontiamo quello che è andato in onda. Si comincia dall’ingresso in studio di DAVIDE e anche dall’arrivo dell’ex tronista Gianluca De Matteis, il quale voleva essere presente alla scelta del suo amico. Quest’ultimo si dice molto emozionato e sicuramente dispiaciuto ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021)(10) è andata in onda la scelta diDonadei, che ha tenuto compagnia ai telespettatori diper tanti pomeriggi sin dastagione. Il suo è stato un cammino iniziato a settembre 2020 e concluso il 27 gennaio 2021, giorno della registrazione della puntata odierna. Sono stati cinque mesi ricchi di emozioni, contrasti e colpi di scena, i quali hanno avuto la loro centralità soprattutto nell’epilogo del suo percorso. Anche se la scelta è oramai già nota, noi di Tv Soap vi raccontiamo quello che è andato in onda. Si comincia dall’ingresso in studio die anche dall’arrivo dell’ex tronista Gianluca De Matteis, il quale voleva essere presente alla scelta del suo amico. Quest’ultimo si dice molto emozionato e sicuramente dispiaciuto ...

