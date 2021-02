Uomini e Donne: la gaffe dopo la scelta di Davide non sfugge al web (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Uomini e Donne ha mandato in onda oggi la scelta di Davide Donadei, ma la gaffe fatta sui social del programma dopo la puntata non è sfuggita agli attenti utenti della rete. Uomini e Donne ha concluso oggi il percorso di Davide Donadei e come ogni percorso che si rispetti è terminato con non pochi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha mandato in onda oggi ladiDonadei, ma lafatta sui social del programmala puntata non è sfuggita agli attenti utenti della rete.ha concluso oggi il percorso diDonadei e come ogni percorso che si rispetti è terminato con non pochi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - carloraffaeleis : RT @AlvisiConci: Continuare a dire che Draghi è il fallimento della politica è falso, è il fallimento di un popolo analfabeta funzionale ch… - tz_account : @choriflettutoo Cari ?? che vi piaccia o no il gfvip può essere un trampolino di lancio per chi ha talento, non si f… -