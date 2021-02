‘Uomini e Donne’, Giulia Cavaglià esce allo scoperto con il nuovo fidanzato (già noto al mondo del gossip!) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In questi primi mesi fel 2021 c’è molto amore nell’aria e questo sembrerebbe aver colpito anche Giulia Cavaglià. L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne parrebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo fidanzato. Ricordiamo bene la sua ultima fiamma, l’influencer Francesco Sole, con cui la Cavaglià è stata insieme per molti mesi per poi terminare la relazione in malo modo. Nessuno dei due ha mai chiaramente specificato i motivi della rottura, se non Giulia facendo velatamente intendere un tradimento. Ma oggi la bella torinese ha ritrovato un nuovo amore, tra l’altro a noi neanche sconosciuto. Si tratta di Federico Chimirri, ex fidanzato di Silvia Provvedi ed anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne ai tempi di Nilufar Addati e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In questi primi mesi fel 2021 c’è molto amore nell’aria e questo sembrerebbe aver colpito anche. L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne parrebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad un. Ricordiamo bene la sua ultima fiamma, l’influencer Francesco Sole, con cui laè stata insieme per molti mesi per poi terminare la relazione in malo modo. Nessuno dei due ha mai chiaramente specificato i motivi della rottura, se nonfacendo velatamente intendere un tradimento. Ma oggi la bella torinese ha ritrovato unamore, tra l’altro a noi neanche sconosciuto. Si tratta di Federico Chimirri, exdi Silvia Provvedi ed anche lui ex corteggiatore di Uomini e Donne ai tempi di Nilufar Addati e ...

