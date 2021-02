‘Uomini e Donne’, ecco chi è la nuova tronista! (Video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo Massimiliano e Giacomo, la terza nuova tronista è donna e si chiama Samantha. La ragazza nel suo Video di presentazione ha subito puntualizzato di essere un tipo di bellezza molto diverse rispetto a quella che siamo soliti vedere in televisione e a Uomini e Donne in particolar modo: Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belen Rodriguez, Angela Nasti. Io ho il dente avvelenato per la Nasti. Samantha ha infatti raccontato di aver fatto i provini per il dating show lo scorso anno anche se l’opportunità di diventare la nuova tronista le è stata offerta solo ora: Accendo la tv e nuova tronista Angela Nasti che dai, oggettivamente fregna epica, ma le sue esterne erano “quanto sono bella? Mi dici he sono bella? Lo so che mi vuoi, è evidente”. QUI il ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo Massimiliano e Giacomo, la terzatronista è donna e si chiama Samantha. La ragazza nel suodi presentazione ha subito puntualizzato di essere un tipo di bellezza molto diverse rispetto a quella che siamo soliti vedere in televisione e a Uomini e Donne in particolar modo: Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho la fisicità televisiva. Accendi la tv e vedi Belen Rodriguez, Angela Nasti. Io ho il dente avvelenato per la Nasti. Samantha ha infatti raccontato di aver fatto i provini per il dating show lo scorso anno anche se l’opportunità di diventare latronista le è stata offerta solo ora: Accendo la tv etronista Angela Nasti che dai, oggettivamente fregna epica, ma le sue esterne erano “quanto sono bella? Mi dici he sono bella? Lo so che mi vuoi, è evidente”. QUI il ...

