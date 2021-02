Unione Industriali Napoli, Tavassi: Soddisfazione per la nomina di Annunziata a presidente dell’Autorità portuale Mar Tirreno Centrale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Esprimo sincera Soddisfazione per la nomina di Andrea Annunziata a presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Il Gruppo Tecnico Economia del Mare dell’Unione Industriali Napoli, che coordino, è pronto a collaborare con il presidente. Massima convergenza sui temi dell’intermodalità tra porti e interporti e dei partenariati pubblico-privato per valorizzare le infrastrutture”. Queste le parole con le quali Francesco Tavassi, Vice presidente Unione Industriali Napoli con delega all’Economia del Mare, accoglie la nomina, ratificata lunedì dal ministro Paola De ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Esprimo sinceraper ladi Andreadi Sistemadel Mar. Il Gruppo Tecnico Economia del Mare dell’, che coordino, è pronto a collaborare con il. Massima convergenza sui temi dell’intermodalità tra porti e interporti e dei partenariati pubblico-privato per valorizzare le infrastrutture”. Queste le parole con le quali Francesco, Vicecon delega all’Economia del Mare, accoglie la, ratificata lunedì dal ministro Paola De ...

