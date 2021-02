Unicredit | Ranieri de Marchis sarà direttore generale fino a nomina nuovo CEO

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, per assicurare la piena continuità manageriale alla guida del gruppo, hatodecome, per il periodo che intercorre tra le dimissioni di Jean Pierre Mustier, effettive da domani, e l’inizio dell’incarico di Andrea Orcel comeCEO. Il CdA ha infatti identificato formalmente Orcel quale candidato alla carica di amministratore delegato in occasione della prossima assemblea degli azionisti prevista per il 15 aprile 2021 e dell’approvazione in odierna dei risultati al 31 dicembre 2020. Il contratto di Jean Pierre Mustier è stato risolto anticipatamente, a far data da domani, 11 febbraio 2021. “A nome del consiglio di amministrazione e di tutta...