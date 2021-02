Unesco, parchi e siti di interesse naturalistico: 75 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Settantacinque milioni di euro per il triennio 2021-2023 per l’adattamento ai cambiamenti climatici nei siti Unesco d’interesse naturalistico e nei parchi nazionali. Li prevede un nuovo programma di interventi del ministero dell’Ambiente. Destinatari del fondo i Comuni, sentiti gli enti gestori dei siti ed elementi Unesco e le autorita’ di salvaguardia di competenza e, quindi, gli enti parco in caso di patrimonio culturale immateriale. Oltre che all’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni, anche attraverso azioni a sostegno della gestione forestale sostenibile, le risorse sono destinate agli interventi per l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico degli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Settantacinquediper il triennio 2021-2023 per l’adattamento ai cambiamenti climatici neid’e neinazionali. Li prevede un nuovo programma di interventi del. Destinatari del fondo i Comuni, sentiti gli enti gestori deied elementie le autorita’ di salvaguardia di competenza e, quindi, gli enti parco in caso di patrimonio culturale immateriale. Oltre che all’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni, anche attraverso azioni a sostegno della gestione forestale sostenibile, le risorse sono destinate agli interventi per l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico degli ...

