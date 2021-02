“Una vita”, la soap opera termina le riprese dopo sei anni. In Italia la vedremo ancora per tutto il 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) dopo quasi sei anni di programmazione, i fan di “Una vita” dovranno fare a meno di una delle soap opera più apprezzate dal pubblico. La telenovela, nata dall’idea di Aurora Guerra, pare abbia già chiuso i battenti: secondo quanto riportato da Caffeina Magazine (che cita i quotidiani spagnoli, ndr), infatti, la troupe avrebbe già concluso le riprese delle ultime puntate. Finisce così, dopo ben 1500 episodi, la soap opera spagnola che aveva riscosso grande successo anche qui in Italia. La chiusura è molto dura da accettare per gli “aficionados”, ma anche per gli stessi protagonisti. In un’intervista rilasciata a FormulaTV, l’attore Alejandro Siguenza ha spiegato che la decisione di porre fine alla telenovela da parte dei ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021)quasi seidi programmazione, i fan di “Una” dovranno fare a meno di una dellepiù apprezzate dal pubblico. La telenovela, nata dall’idea di Aurora Guerra, pare abbia già chiuso i battenti: secondo quanto riportato da Caffeina Magazine (che cita i quotidiani spagnoli, ndr), infatti, la troupe avrebbe già concluso ledelle ultime puntate. Finisce così,ben 1500 episodi, laspagnola che aveva riscosso grande successo anche qui in. La chiusura è molto dura da accettare per gli “aficionados”, ma anche per gli stessi protagonisti. In un’intervista rilasciata a FormulaTV, l’attore Alejandro Siguenza ha spiegato che la decisione di porre fine alla telenovela da parte dei ...

CardRavasi : La giovinezza non è una stagione della vita, è invece uno stato della mente e dell'anima (Mateo Alemán) - matteosalvinimi : Addio a #FrancoMarini, grande abruzzese, una vita di servizio pubblico dedicata al mondo del lavoro, un'anima popol… - repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - NienteDD : RT @LorisCantarelli: #FumettoDelGiorno (inedito, in edicola): 'Dylan Dog' di Carlo Ambrosini, autore unico - tuttora una rarità in una seri… - nonhounnomee_ : RT @gayasilvestri: FRANCESCO MARIA OPPINI È UNA DELLE MIE QUATTRO CERTEZZE DELLA VITA #tzvip lo amo tantissimo ?? -