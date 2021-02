Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita e Fidel entrano in confidenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proseguono le avventure dei nostri personaggi di Una Vita e, stando alle anticipazioni spagnole, ben presto si verificheranno ulteriori colpi di scena. Lolita dubito dopo la morte di Antonito, farà dei profondi cambiamenti che la porteranno a diventare una donna più forte e matura. La vedova Palacios si distaccherà dal suo bambino e ben presto consocerà una nuova persona, Fidel. Tra i due sboccerà l'amore? Intanto per Ramon e Liberto la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata. anticipazioni spagnole, Lolita conosce Fidel Cinque anni dopo l'attentato che ha portato via la Vita di Antonito Palacios, Lolita sarà pronta a voltare pagina. Tutto avrà inizio quando ad Acacias giungeranno ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Proseguono le avventure dei nostri personaggi di Unae, stando alle, ben presto si verificheranno ulteriori colpi di scena.dubito dopo la morte di Antonito, farà dei profondi cambiamenti che la porteranno a diventare una donna più forte e matura. La vedova Palacios si distaccherà dal suo bambino e ben presto consocerà una nuova persona,. Tra i due sboccerà l'amore? Intanto per Ramon e Liberto la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata.conosceCinque anni dopo l'attentato che ha portato via ladi Antonito Palacios,sarà pronta a voltare pagina. Tutto avrà inizio quando ad Acacias giungeranno ...

