Una Vita, anticipazioni 11 febbraio: una promessa solenne (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Svolta tra Marcia e Santiago. Le anticipazioni di Una Vita di giovedì 11 febbraio, infatti, rivelano che per la coppia ci sarà un'evoluzione inaspettata che partirà proprio dalla brasiliana. La giovane, infatti, si ritroverà a fronteggiare l'ira del marito che ha saputo della visita di Felipe alla pensione. L'avvocato, fuori di sé per la decisione di Marcia di troncare la loro relazione clandestina, ha fatto irruzione nel locale davanti agli occhi di tuti i presenti e ha proposto alla ragazza di fuggire insieme per vivere finalmente in pace il loro amore, ma lei gli ha ribadito di essere sposata e di dover rispettare il marito. Santiago, una volta appresa la verità, minaccerà rappresaglie contro l'Alvarez Hermoso, ma Marcia riuscirà a calmare il marito promettendogli di assolvere finalmente ai suoi doveri coniugali. A quel punto, la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Svolta tra Marcia e Santiago. Ledi Unadi giovedì 11, infatti, rivelano che per la coppia ci sarà un'evoluzione inaspettata che partirà proprio dalla brasiliana. La giovane, infatti, si ritroverà a fronteggiare l'ira del marito che ha saputo della visita di Felipe alla pensione. L'avvocato, fuori di sé per la decisione di Marcia di troncare la loro relazione clandestina, ha fatto irruzione nel locale davanti agli occhi di tuti i presenti e ha proposto alla ragazza di fuggire insieme per vivere finalmente in pace il loro amore, ma lei gli ha ribadito di essere sposata e di dover rispettare il marito. Santiago, una volta appresa la verità, minaccerà rappresaglie contro l'Alvarez Hermoso, ma Marcia riuscirà a calmare il marito promettendogli di assolvere finalmente ai suoi doveri coniugali. A quel punto, la ...

CardRavasi : La giovinezza non è una stagione della vita, è invece uno stato della mente e dell'anima (Mateo Alemán) - matteosalvinimi : Addio a #FrancoMarini, grande abruzzese, una vita di servizio pubblico dedicata al mondo del lavoro, un'anima popol… - repubblica : Addio a Franco Marini, dalla Cisl al governo una vita per la politica - gelsomino12345 : RT @GaussVillet: Le scuse di Stefania sono la dimostrazione che il gioco e la realtà sono due cose separate. Perciò non c'è bisogno di atta… - petalsunoo_ : E finalmente un giorno avrò sto benedetto coraggio di mettere fine a sta vita di merda. Tanto la mia presenza non è… -