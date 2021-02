Una vita, anticipazioni 10 febbraio: la decisione di Susana (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Susana prenderà una decisione molto importante. L'ex sarta, come rivelano le anticipazioni Una vita relative alla puntata in onda oggi 10 febbraio, deciderà di fregarsene del giudizio degli altri e degli eventuali pettegolezzi e vivere la sua vita come meglio crede. La donna, sarà così pronta a dare una risposta definitiva ad Armando sulla loro relazione. Nel frattempo, Marcia inviterà Felipe a non cercarla più visto che è una donna sposata quando quest'ultimo le proporrà di fuggire insieme. La giovane, poi avrà un duro confronto con Santiago, il quale le chiederà cosa volesse Felipe. Quest'ultimo, invece, accetterà il conforto di Genoveva. Una vita, trama 10 febbraio: Susana si sentirà pronta a dare una risposta ad ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 febbraio 2021)prenderà unamolto importante. L'ex sarta, come rivelano leUnarelative alla puntata in onda oggi 10, deciderà di fregarsene del giudizio degli altri e degli eventuali pettegolezzi e vivere la suacome meglio crede. La donna, sarà così pronta a dare una risposta definitiva ad Armando sulla loro relazione. Nel frattempo, Marcia inviterà Felipe a non cercarla più visto che è una donna sposata quando quest'ultimo le proporrà di fuggire insieme. La giovane, poi avrà un duro confronto con Santiago, il quale le chiederà cosa volesse Felipe. Quest'ultimo, invece, accetterà il conforto di Genoveva. Una, trama 10si sentirà pronta a dare una risposta ad ...

