Sebbene ci separino tre o quattro generazioni, io e Gianfranco Nappi, da circa trenta-quarant'anni abbiamo fatto, nei più recenti momenti apicali, le stesse scelte politiche: ci siamo schierati, e abbiamo combattuto, per il «no» alla svolta di Occhetto e alla liquidazione del Pci; siamo stati, ancorché non pienamente convinti e dunque non a lungo, in Rifondazione Comunista; non ci siamo mai sognati di entrare nel Partito democratico (lui però ha ceduto alla prima variante vegetale del dopo Pci).E poi siamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Una parabola Cinque Stelle, un Movimento nel caos che promette instabilità

Hanno aspettato che Giuseppe Conte dicesse una parola a favore del futuro governo di Mario Draghi. L'ex premier alla fine l'ha detta, nel ... D'altronde, la sua parabola discendente si incornicia alla ...

'OBE', il viaggio psichedelico di MACE

Pensi che sia destinato a rimanerci oppure questa popolarità si esaurirà e a un certo punto inizierà una parabola discendente? "Ci sarà una parabola discendente di ciò che abbiamo ascoltato negli ...

Una parabola di passione politica nella memoria presente

Sebbene ci separino tre o quattro generazioni, io e Gianfranco Nappi, da circa trenta-quarant’anni abbiamo fatto, nei più recenti momenti apicali, le stesse scelte politiche: ci siamo schierati, e abb ...

Il Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica una pagina all’accoglienza di Palermo

Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica una pagina alla città di Palermo, al sindaco Leoluca Orlando ma anche al Teatro Massimo e al suo direttore musicale Omer Meir Wellber per il ...

