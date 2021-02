Una frana ha colpito una palazzina nel Salernitano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Una frana ha colpito una palazzina di tre piani di via Livatino, nella frazione di Coperchia di Pellezzano, nel Salernitano. Non ci sono feriti, ma solo danni ed è stato necessario evacuare le famiglie che risiedono in quello stabile. Sul posto, i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri oltre al vicesindaco Michele Murino che è in contatto con il primo cittadino Francesco Morra. "A distanza di pochi giorni, si è verificata una nuova frana a Coperchia, di dimensioni piu' vaste rispetto alla precedente", spiega Morra in un post social aggiungendo che "come amministrazione ci eravamo già attivati per mettere in sicurezza quel tratto collinare che era a rischio idrogeologico, ma il maltempo, purtroppo, ha provocato danni prima di un nostro intervento. ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Unahaunadi tre piani di via Livatino, nella frazione di Coperchia di Pellezzano, nel. Non ci sono feriti, ma solo danni ed è stato necessario evacuare le famiglie che risiedono in quello stabile. Sul posto, i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri oltre al vicesindaco Michele Murino che è in contatto con il primo cittadino Francesco Morra. "A distanza di pochi giorni, si è verificata una nuovaa Coperchia, di dimensioni piu' vaste rispetto alla precedente", spiega Morra in un post social aggiungendo che "come amministrazione ci eravamo già attivati per mettere in sicurezza quel tratto collinare che era a rischio idrogeologico, ma il maltempo, purtroppo, ha provocato danni prima di un nostro intervento. ...

Pellezzano . Una frana di vaste dimensioni che si stacca dal costone di Via Livatino alla frazione Coperchia di Pellezzano e che si abbatte sulle case. Provocando danni ingenti e travolgendo ogni cosa, e solo un ...

Uno smottamento di vaste dimensioni, causato dal maltempo degli ultimi giorni, ha provocato il distaccamento di una frana dal costone collinare che ha invaso alcune abitazioni nell'area sottostante ...

A causa delle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo in Basilicata, a Potenza si è verificata una frana in una zona periferica ma molto frequentata della città. Si tratta di ...

Una frana distrugge la strada e la fonte restaurata. E' successo martedì a Monteleone di Spoleto, precisamente nella zona di Motola, dove il costone della montagna è scivolato di circa mezzo chilometr ...

