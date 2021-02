Un posto al sole anticipazioni: Alberto e Clara, nozze all’orizzonte? E Barbara? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Un posto al sole, Alberto (Maurizio Aiello) si trova decisamente in una situazione difficile: vuole sinceramente bene a Clara (Imma Pirone), che gli ha anche dato un figlio, ma ultimamente è costretto a subire le avances della sua nuova datrice di lavoro, Barbara Filangieri (Mariella Valentini); quest’ultima conosce il Palladini sin dai tempi della giovinezza e ora sta sviluppando una pericolosa ossessione nei suoi confronti! Le “pressioni” di Barbara hanno già portato a un tradimento da parte di Alberto, che presto verrà visto in compagnia della facoltosa agente immobiliare e temerà che qualcuno possa parlarne a Clara. Neanche a dirlo, presto la ragazza si renderà effettivamente conto che qualcosa non va e reagirà male, ma Palladini a quel punto la ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Unal(Maurizio Aiello) si trova decisamente in una situazione difficile: vuole sinceramente bene a(Imma Pirone), che gli ha anche dato un figlio, ma ultimamente è costretto a subire le avances della sua nuova datrice di lavoro,Filangieri (Mariella Valentini); quest’ultima conosce il Palladini sin dai tempi della giovinezza e ora sta sviluppando una pericolosa ossessione nei suoi confronti! Le “pressioni” dihanno già portato a un tradimento da parte di, che presto verrà visto in compagnia della facoltosa agente immobiliare e temerà che qualcuno possa parlarne a. Neanche a dirlo, presto la ragazza si renderà effettivamente conto che qualcosa non va e reagirà male, ma Palladini a quel punto la ...

