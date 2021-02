Un posto al sole, anticipazioni 11 febbraio: Serena proverà ad aiutare Clara (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ad Un posto al sole si continuerà a parlare di Clara e Alberto, come testimoniano le anticipazioni della soap opera partenopea inerenti l'episodio che andrà in onda giovedì 11 febbraio. La coppia, dopo il trasloco nella nuova casa, non sembra ancora riuscire a trovare un equilibrio e la presenza di Barbara Filangieri nella vita di Palladini rende tutto più complicato. Tuttavia, stavolta a far scattare la scintilla ci ha pensato un invito ad un evento mondano del Circolo che ha messo in crisi la ragazza. Clara è ben consapevole del suo ceto sociale e di quante differenze intercorrano tra lei e il compagno e questa sua insicurezza emergerà in maniera prepotente provocando l'ennesimo scontro con Alberto. Tuttavia, in suo soccorso arriverà Serena. Le due donne, dopo ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ad Unalsi continuerà a parlare die Alberto, come testimoniano ledella soap opera partenopea inerenti l'episodio che andrà in onda giovedì 11. La coppia, dopo il trasloco nella nuova casa, non sembra ancora riuscire a trovare un equilibrio e la presenza di Barbara Filangieri nella vita di Palladini rende tutto più complicato. Tuttavia, stavolta a far scattare la scintilla ci ha pensato un invito ad un evento mondano del Circolo che ha messo in crisi la ragazza.è ben consapevole del suo ceto sociale e di quante differenze intercorrano tra lei e il compagno e questa sua insicurezza emergerà in maniera prepotente provocando l'ennesimo scontro con Alberto. Tuttavia, in suo soccorso arriverà. Le due donne, dopo ...

