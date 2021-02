Un nuovo “whatever it takes” attende Draghi. Questa volta solo a difesa dell’interesse nazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nulla sarà come prima – si dice – con il governo che sta per nascere. Vero. E non solo per partiti, schieramenti e coalizioni ma anche per Mario Draghi che lo guiderà. A partire dal suo rapporto con l’Unione Europea. Da premier ne continuerà ad essere autorevolissimo protagonista, ma il nuovo ruolo gli imporrà di guardare a Bruxelles da una visuale completamente ribaltata rispetto a quella da cui la inquadrava negli otto anni passati alla guida della Bce. Al di là delle enunciazioni di principio e dei suoi intimi (e insospettabili) convincimenti, non c’è dubbio che ad ispirarne l’agenda sarà soprattutto quel prima l’Italia che ha fin qui inorridito molte forze politiche e scandalizzato gran parte degli orchestrali del nostro mainstream politico-culturale. Draghi sovranista di fatto? Certo, il futuro premier non lo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nulla sarà come prima – si dice – con il governo che sta per nascere. Vero. E nonper partiti, schieramenti e coalizioni ma anche per Marioche lo guiderà. A partire dal suo rapporto con l’Unione Europea. Da premier ne continuerà ad essere autorevolissimo protagonista, ma ilruolo gli imporrà di guardare a Bruxelles da una visuale completamente ribaltata rispetto a quella da cui la inquadrava negli otto anni passati alla guida della Bce. Al di là delle enunciazioni di principio e dei suoi intimi (e insospettabili) convincimenti, non c’è dubbio che ad ispirarne l’agenda sarà soprattutto quel prima l’Italia che ha fin qui inorridito molte forze politiche e scandalizzato gran parte degli orchestrali del nostro mainstream politico-culturale.sovranista di fatto? Certo, il futuro premier non lo ...

