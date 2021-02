Un farmaco israeliano anti-Covid dà risultati eccellenti dopo il primo test

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Se gli studi confermeranno i primissimi risultati, la lotta alla Covid-19 potrebbe essere a una svolta. Da Israele, dove la campagna vaccinale procede a ritmi incessanti (il 40% della popolazione ha già ricevuto la prima dose e il 25% la seconda), arriva un’altra, buona notizia. Un farmaco che ha prodotto un netto miglioramento in 29 pazienti su 30 a cui è stato somministrato, il tutto nel giro di 3-5 giorni. A sperimentarlo è stato il Sourasky Medical Center di Tel Aviv, noto anche come Ichilov Hospital.

Il, sviluppato dai ricercatori del Sourasky Medical Center di Tel Aviv, sarebbe efficace anche nei casi gravi. In base al primo studio clinico condotto, 29 pazienti su 30 con casi di Covid da ...Il, riportano i ricercatori, era stato sviluppato come cura per alcuni tipi di cancro. " Utilizza gli esosomi, delle vescicole importanti per la comunicazione e la funzione intercellulare, ...Il nuovo piano è stato presentato alle Regioni che hanno detto sì. Le dosi arriveranno anche da Johnson&Johnson. Tra le richieste dei governatori quella di estendere l’utilizzo di AstraZeneca a chi ha ...Arriva da Israele e si chiama EXO-CD24 ed è il primo farmaco che, in fase sperimentale, sta dando risultati eccellenti contro il Covid-19. Testato su 30 pazienti ...