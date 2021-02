Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre il premier incaricato Mario Draghi incontro regioni enti locali e forze sociali dopo la decisione del suo fondatore Movimento 5 Stelle che ora non vota su Rousseau Grillo torna con un tot sull’importanza di un super Ministero per transizione ecologica che fonda le competenze per lo sviluppo economico l’energia e l’ambiente ma in attesa della consultazione 5 Stelle e lega e Forza Italia sono decise comunque tentennamenti dei 5 Stelle o ripensamenti complicherebbe ripiani di PD Leo e diventa un rebus anche capire il timing di draghi che intanto incassa il sostegno convinto di Confindustria che sottolinea che c’è molto da fare e va fatto presto l’orrore delle Foibe colpisce le nostre coscienze lo afferma il capo dello Stato Mattarella in occasione del giorno del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre il premier incaricato Mario Draghi incontro regioni enti locali e forze sociali dopo la decisione del suo fondatore Movimento 5 Stelle che ora non vota su Rousseau Grillo torna con un tot sull’importanza di un super Ministero per transizione ecologica che fonda le competenze per lo sviluppo economico l’energia e l’ambiente ma in attesa della consultazione 5 Stelle e lega e Forza Italia sono decise comunque tentennamenti dei 5 Stelle o ripensamenti complicherebbe ripiani di PD Leo e diventa un rebus anche capire il timing di draghi che intanto incassa il sostegno convinto di Confindustria che sottolinea che c’è molto da fare e va fatto presto l’orrore delle Foibe colpisce le nostre coscienze lo afferma il capo dello Stato Mattarella in occasione del giorno del ...

