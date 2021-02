Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 10 febbraio in studio a Giuliano Ferrara politica in primo piano colpo di scena sulla sorte del governo Mario Draghi lo scontro fra i 5 Stelle costringe Grilla rinviare il voto degli iscritti su Rousseau per evitare una spaccatura che può essere fatale film cattivo dell’ex presidente della BCE aspettiamo a votare Che draghi abbia le idee chiare ha raccontato Grillo nel video in cui ha definito il premier incaricato un grillino Ci vuole un po’ di pazienza ha detto no alla lega e lui mi ha risposto Non lo so vediamo in tarda serata è arrivata anche la replica di Matteo Salvini leader della Lega incredibile Grillo noi Confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo responsabile positive che ci fate a non parlare dei misteri a non mettere vedi emergenza covid e i primi ad essere vaccinati nella fase 2 ...