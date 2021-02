Ufficiale | il Teramo ingaggia Kyeremateng Contratto fino a giugno per l’ex Milan

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Attraverso una nota sul proprio sito, ilCalcio ha comunicato di averto Nigel: “La S.S.Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nigel, che si è legato contrattualmente al sodalizio aprutinoal 30prossimo, con opzione per altre due stagioni. «Sono cresciuto in una famiglia in cui si respira calcio – le sue prime parole da neo-biancorosso – Giovanni, il mio fratello maggiore, gioca nel Savoia dopo una lunga carriera e mi ha consigliato di mettermi a posto fisicamente e tatticamente prima di mostrare le mie qualità. L’occasione si è materializzata proprio l’ultimo giorno di mercato e, avendo ascoltato il progetto prospettatomi, ho accettato ...

L'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha confermato quella che era una previsione quasi certa: anche in Molise circola la variante ... Stasera dati più certi con il bollettino ufficiale dell'Asrem. Al ......GIORNO PER GIORNO BOLLETTINO DEL 10 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO Disponibile il bollettino... 2 in provincia di Pescara, 53 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei ...