Uffici postali in Toscana | 84 riaperture in vista

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono 84 gliche intorneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in questi giorni e 29 a partire dal 15 febbraio. Dopo tale data, glia orario ridotto saranno poco più di cento. È quanto è emerso nella riunione tenutasi tra l’assessore regionale Stefano Ciuoffo e il responsabile Mercato privati macro area Centro nord di Poste Italiane Giovanni Zunino, richiesto dalla Regione in seguito alle sollecitazioni di sindaci e cittadini. Alla riunione era presente anche il direttore di AnciSimone Gheri. Gli, come noto, hanno subìto una serie di chiusure e restrizioni a causa della pandemia che, per, Umbria, Marche ed Emilia Romagna ha voluto dire 1189 ...

A seguito delle straordinarie misure istituite dalla Regione Molise, che hanno introdotto la 'zona rossa' in 27 comuni del Basso Molise, Poste Italiane comunica che tutti gliricadenti nei territori interessati continueranno ad essere operativi secondo i consueti orari. Anche durante il nuovo periodo di lockdown, inoltre, Poste Italiane continuerà ad ...Cartolina filatelica dedicata al Carnevale a disposizione da domani - giovedì 11 febbraio e fino a sabato 20 - neglidi Latina Centro (Piazzale dei Bonificatori), Aprilia , Cisterna , Formia , Gaeta , Minturno , Sabaudia e Terracina . Si tratta di un'occasione unica per ogni collezionista o per chi ...Poste Italiane comunica che da domani, giovedì 11, fino a sabato 20 febbraio negli uffici postali di Sassari Centro (via Brigata Sassari) e di Sassari 5 (via Luna e Sole) sarà disponibile una cartolin ...Sono 84 gli uffici postali che in Toscana torneranno ai giorni e agli orari di apertura pre-covid: 55 in questi giorni e 29 a partire dal 15 febbraio. Dopo ...