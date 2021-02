UeD, chi è la nuova tronista. Ha già delle “richieste” per Maria De Filippi e gli opinionisti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Abbiamo appena visto la scelta di Davide Donadei, che per chi si fosse perso la puntata è uscito dallo studio con Chiara, ma a Uomini e Donne non si perde tempo e ora è stata presentata la nuova tronista femmina. Pochi giorni fa erano stati ufficializzati i due nuovi protagonisti maschi di quello che fu il trono classico: si chiamano Massimiliano e Giacomo. Occhi azzurri e capelli biondi il primo, che è classe 2000 ed è legatissimo alla mamma, soprattutto da quando il padre li ha abbandonati. Il secondo invece ha 25 anni ed è un videomaker: gli piace viaggiare, suona la chitarra ed è appassionato di tatuaggi. La nuova tronista si chiama Samantha e il suo video di presentazione è stato da poco pubblicato sul sito Witty. (Continua dopo la foto) Siederà sul trono una bellissima ragazza che si chiama Samantha, ha 30 anni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Abbiamo appena visto la scelta di Davide Donadei, che per chi si fosse perso la puntata è uscito dallo studio con Chiara, ma a Uomini e Donne non si perde tempo e ora è stata presentata lafemmina. Pochi giorni fa erano stati ufficializzati i due nuovi protagonisti maschi di quello che fu il trono classico: si chiamano Massimiliano e Giacomo. Occhi azzurri e capelli biondi il primo, che è classe 2000 ed è legatissimo alla mamma, soprattutto da quando il padre li ha abbandonati. Il secondo invece ha 25 anni ed è un videomaker: gli piace viaggiare, suona la chitarra ed è appassionato di tatuaggi. Lasi chiama Samantha e il suo video di presentazione è stato da poco pubblicato sul sito Witty. (Continua dopo la foto) Siederà sul trono una bellissima ragazza che si chiama Samantha, ha 30 anni ...

