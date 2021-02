Udinese, infortunio Pereyra: ecco l’esito degli esami strumentali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie per l’Udinese che dovrebbe perdere Roberto Pereyra per almeno due partite stando alle indiscrezioni sugli esami sostenuti ieri Secondo riferito dal Messaggero Veneto, gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Roberto Pereyra hanno evidenziato un’elongazione muscolare alla coscia destra. Al momento non c’è ancora stata una comunicazione ufficiale da parte del club Il centrocampista argentino salterà la prossima partita contro la Roma e salvo sorprese anche il Parma, puntando a tornare nella gara del 28 febbraio contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie per l’che dovrebbe perdere Robertoper almeno due partite stando alle indiscrezioni suglisostenuti ieri Secondo riferito dal Messaggero Veneto, gli accertamentia cui si è sottoposto Robertohanno evidenziato un’elongazione muscolare alla coscia destra. Al momento non c’è ancora stata una comunicazione ufficiale da parte del club Il centrocampista argentino salterà la prossima partita contro la Roma e salvo sorprese anche il Parma, puntando a tornare nella gara del 28 febbraio contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

