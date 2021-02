Udienza su Zoom, l’avvocato non riesce a togliere il filtro gattino. Il video è esilarante (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Austin, 10 feb – Durante un’Udienza su Zoom al tribunale del Texas, un avvocato si è presentato davanti al giudice con il filtro gattino inserito, senza più riuscire a disinstallarlo. «Sono io, vostro onore», ha annunciato flebilmente Rod Ponton, il procuratore texano protagonista della vicenda, quando è apparso sullo schermo. Al posto del suo volto, il muso di un gattino dall’aria afflitta. Talmente fuori luogo da risultare comico, il risultato è un video esilarante diventato virale sui social di tutto il mondo. Per circa 30 secondi l’avvocato ha cercato in tutti i modi di rimuovere il filtro gattino, ma senza risultato. l’avvocato parla con il filtro gattino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Austin, 10 feb – Durante un’sual tribunale del Texas, un avvocato si è presentato davanti al giudice con ilinserito, senza più riuscire a disinstallarlo. «Sono io, vostro onore», ha annunciato flebilmente Rod Ponton, il procuratore texano protagonista della vicenda, quando è apparso sullo schermo. Al posto del suo volto, il muso di undall’aria afflitta. Talmente fuori luogo da risultare comico, il risultato è undiventato virale sui social di tutto il mondo. Per circa 30 secondiha cercato in tutti i modi di rimuovere il, ma senza risultato.parla con il...

Davide : «Sono io vostro onore, non sono un gatto». Vi sfido a trovare qualcosa di meglio di quest'avvocato che non riesce a… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: 'Sono io, vostro onore, non sono un gatto' - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: 'Sono io, vostro onore, non sono un gatto' - IlPrimatoN : 'Sono io, vostro onore, non sono un gatto' - JOvincello95 : RT @SkyTG24: Avvocato sbaglia filtro e appare come un gatto durante udienza su Zoom. VIDEO -